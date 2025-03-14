Фальк: «Бавария» может приобрести Нико Уильямса летом, сумма отступных — € 60-80 млн

«Бавария» заинтересована в трансфере 22-летнего крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский «Арсенал» также следит за испанским футболистом. Подчёркивается, что в контракте Уильямса есть пункт об отступных, которые составляют € 60-80 млн.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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