КДК отказал «Балтике» в отмене дисквалификации Андрея Талалаева

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал отменять дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, полученную им по ходу матча с «Ротором» (0:0) в 23-м туре Мелбет Первой лиги.

Таким образом, действующим лидером чемпионата на игре в Тюмени со скамейки запасных будет руководить другой человек. Матч состоится 16 марта.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ФК «Балтика» г. Калининград в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к главному тренеру ФК «Балтика» г. Калининград Андрею Талалаеву», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

«Балтика» после 23 сыгранных встреч Первой лиги идёт на первом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. «Торпедо» отстаёт на три очка.