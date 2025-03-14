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КДК отказал «Балтике» в отмене дисквалификации Андрея Талалаева

КДК отказал «Балтике» в отмене дисквалификации Андрея Талалаева
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал отменять дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, полученную им по ходу матча с «Ротором» (0:0) в 23-м туре Мелбет Первой лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, действующим лидером чемпионата на игре в Тюмени со скамейки запасных будет руководить другой человек. Матч состоится 16 марта.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ФК «Балтика» г. Калининград в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к главному тренеру ФК «Балтика» г. Калининград Андрею Талалаеву», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

«Балтика» после 23 сыгранных встреч Первой лиги идёт на первом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. «Торпедо» отстаёт на три очка.

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