Игрок «Оренбурга» Татаев: в РПЛ обычный футбол, я во дворе получаю не меньше удовольствия

Воспитанник «Краснодара» Алексей Татаев, ныне выступающий за «Оренбург», заявил, что получает не меньше удовольствия от игры во дворе в сравнении с Российской Премьер-Лигой.

«Всю жизнь вроде любой парень из России пытается в Премьер‑Лигу попасть. А с другой стороны, со временем понимаешь, что это просто обычный футбол. Я удовольствия не меньше во дворе получаю, когда играю. Одно и то же», — заявил Татаев в эфире «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Татаев также выступал за «Краснодар», чешский клуб «Млада Болеслав» и казахстанский «Окжетпес».

В нынешнем сезоне Татаев сыграл за «Оренбург» два матча во всех турнирах. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 350 тыс.