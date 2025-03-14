Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 16 марта.

«Игра между «Спартаком» и «Зенитом» — практически решающая. После этого матча останется девять туров, могут быть всякие сюрпризы. У «Спартака» останется больше встреч на выезде, чем дома. Это может сыграть свою роль. Победные серии заканчиваются, что мы увидели в Казани. Хотя второй тайм в исполнении «Спартака» мне понравился. Но раз так случалось, но нужно забыть этот матч, сделать анализ и двигаться дальше. Я уверен, что так и сделал тренерский штаб. Конечно, хочется, чтобы на глазах своих болельщиков «Спартак» одержал победу, тем самым догнав «Зенит». С учётом того, что у «Зенита» и «Краснодара», на мой взгляд, непростой календарь. У «Спартака» ещё будет дерби с ЦСКА. Обыгрывать надо и можно. Все мы ждём, что интрига будет до последнего тура», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На счету московского «Спартака» 40 очков. Сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице, красно-белые — на третьей.