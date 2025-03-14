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«Бавария» заработала больше всех в этом сезоне ЛЧ — € 106 млн, «ПСЖ» — второй — источник

«Бавария» заработала больше всех в этом сезоне ЛЧ — € 106 млн, «ПСЖ» — второй — источник
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На текущий момент «Бавария» заработала € 106 млн в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и занимает первое место по этому показателю среди всех участников турнира. На второй строчке располагается «ПСЖ», пополнивший бюджет на € 104,4 млн. Замыкает тройку лидеров «Интер», заработавший € 103,1 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Football Meets Data.

Топ-7 клубов по доходам в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

  1. «Бавария» — € 106 млн;
  2. «ПСЖ» — € 104,4 млн;
  3. «Интер» — € 103,1 млн;
  4. «Боруссия» Дортмунд — € 102,2 млн;
  5. «Арсенал» — € 102 млн;
  6. «Барселона» — € 101 млн;
  7. «Реал» Мадрид — € 101 млн.

Подчёркивается, что общий призовой фонд соревнования составляет € 2,47 млрд, который будет распределён между 36 командами-участниками.

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