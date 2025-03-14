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Игрок «Спартака» Рябчук: многое пережил в прошлом году и вырос ментально, стал сильнее

Игрок «Спартака» Рябчук: многое пережил в прошлом году и вырос ментально, стал сильнее
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о своём старте в московском клубе, а также рассказал об изменениях в стане красно-белых.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше и на поле, и в Москве, где ощущаю себя как дома. Всем очень доволен. Многое поменялось: главный тренер, идея и стиль команды, футболисты. Думаю, и я сам — другой: много чего пережил в прошлом году и вырос ментально, стал сильнее. До прошлого сезона у меня всегда была стабильная игровая практика, к чему я привык.

Конечно, случился шок, когда после трансфера не всё складывалось как надо. Сложно сказать, почему старт карьеры в «Спартаке» выдался таким. Иногда нужно не пытаться найти ответы на вопросы, а просто пережить определённый неудачный этап, который бывает у каждого. Самое главное, что я никогда не опускал рук, а наоборот — много работал. И сейчас всё однозначно наладилось, я отлично понимаю свои задачи и требования тренера», — приводит слова Рябчука официальный сайт клуба.

Рябчук стал игроком красно-белых в августе 2023 года. В текущем сезоне на счету Олега 24 встречи за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голевыми передачами.

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