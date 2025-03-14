Титов: вместо Вендела у «Зенита» может выйти и дать результат другой, мотивированный игрок

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела перед матчем 21-го тура РПЛ с красно-белыми. Встреча состоится 16 марта.

«Дисквалификация Вендела, конечно, потеря для «Зенита». Другое дело, насколько был мотивирован Вендел. Видно, что Клаудиньо уехал в том числе потому, что была потеряна мотивация. Это был уже другой Клаудиньо — не тот, который делал результат. Вендел, как мне кажется, был в такой же ситуации. В Воронеже его однозначно спровоцировали на этот жест. Это не красит российский футбол. Но он как мастер и лидер команды не должен был этого делать. Не знаю, как повлияет на игру отсутствие Вендела. Может быть, вместо него выйдет мотивированный футболист и даст результат», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бразилец пропустит встречу со «Спартаком» из-за красной карточки, которую получил в прошлом матче за неприличный жест в адрес болельщиков.