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Ромащенко: задача Дзюбы — стать лучшим везде, и ни одна преграда его не остановит

Ромащенко: задача Дзюбы — стать лучшим везде, и ни одна преграда его не остановит
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Тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко, ранее занимавший место в штабе сборной России, высказался об историческом рекорде форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Я сразу поздравил Артёма с рекордом. Это очень масштабное достижение, которое войдёт в историю и очень долго будет держаться. Знаю, что Артём шёл к этой цели.

Мы знакомы с Дзюбой более 20 лет, и с первого дня было видно, что это настоящий спортсмен. Я знаю, что этот рекорд — не всё, чего Артём хочет добиться. Глобальная цель Артёма ещё не достигнута. Одна — да, он теперь лучший бомбардир в истории российского футбола. Но, зная Артёма, догадываюсь, что его главная задача — стать лучшим везде. И ни одна преграда не остановит его. Это эталон профессионализма, духовитости и лидерства», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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