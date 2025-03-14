Слот заявил, что Александер-Арнольд может восстановиться после травмы к концу сезона
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что крайний защитник Трент Александер-Арнольд пропустит финал Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», который состоится в воскресенье, 16 марта.
Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Трент действительно не сможет участвовать в финале. Но пока неясно, как долго он будет восстанавливаться. Мы ожидаем, что он вернётся в конце сезона», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александер-Арнольд получил травму лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1, 1:4 пен.). Однако сообщалось, что это повреждение не является серьёзным.
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