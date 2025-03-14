Слот заявил, что Александер-Арнольд может восстановиться после травмы к концу сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что крайний защитник Трент Александер-Арнольд пропустит финал Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», который состоится в воскресенье, 16 марта.

«Трент действительно не сможет участвовать в финале. Но пока неясно, как долго он будет восстанавливаться. Мы ожидаем, что он вернётся в конце сезона», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александер-Арнольд получил травму лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1, 1:4 пен.). Однако сообщалось, что это повреждение не является серьёзным.

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