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Геннадий Орлов: почему не помочь Овечкину и Дзюбе стать рекордсменами?

Геннадий Орлов: почему не помочь Овечкину и Дзюбе стать рекордсменами?
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о вызове нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией. На текущий момент 36-летний футболист забил 30 голов за национальную команду и делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке её лучших бомбардиров.

«Возможность побить ещё один рекорд — это же хорошо. Дзюба имеет на это моральное право — ведь столько голов уже забил за сборную. По спортивному принципу он заслужил этот вызов. Человеческие качества тут не имеют значения. Это в комсомольской, партийной организации честолюбие считалось пороком: как же так, человек себя выпячивает, надо быть скромнее! А в профессиональном спорте нужно быть на первом месте.

Они сейчас с Овечкиным друг за другом следят, переписываются. Это хорошо. Почему не помочь Овечкину и Дзюбе стать рекордсменами? Они же достойны этого как спортсмены. Если человек заслужил чего-то своим талантом, ему надо отдавать должное», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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