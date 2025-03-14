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Геннадий Орлов: Дзюба не будет в сборной России пятой колонной

Геннадий Орлов: Дзюба не будет в сборной России пятой колонной
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил вызов 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

«Карпин видел, как Дзюба уходил из «Зенита». Он же перестал бегать назад, не выполнял задания тренера, не соблюдал игровую дисциплину. Поэтому у него и конфликт был с Семаком, это естественно. Если Дзюба не станет выполнять требования Карпина, он так же сядет в запас в сборной и не будет играть. Но Дзюба умеет настроиться, он человек вызовов. И, думаю, он станет играть так, как надо. И пятой колонной в команде Дзюба не будет. Он же не дурак и всё понимает», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

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