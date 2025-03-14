Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 29-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 14 марта, матчем «Дженоа» — «Лечче» стартует 29-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.
Расписание матчей 29-го тура Серии А (время московское):
14 марта, пятница:
22:45. «Дженоа» — «Лечче».
15 марта, суббота:
17:00. «Удинезе» — «Верона»;
17:00. «Монца» — «Парма»;
20:00. «Милан» — «Комо»;
22:45. «Торино» — «Эмполи».
16 марта, воскресенье:
14:30. «Венеция» — «Наполи»;
17:00. «Болонья» — «Лацио»;
18:00. «Рома» — «Кальяри»;
20:00. «Фиорентина» — «Ювентус»;
22:45. «Аталанта» — «Интер».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 61 очко после 28 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработавший 60 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 58 очков.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: