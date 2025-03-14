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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 29-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 14 марта, матчем «Дженоа» — «Лечче» стартует 29-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 29-го тура Серии А (время московское):

14 марта, пятница:

22:45. «Дженоа» — «Лечче».

15 марта, суббота:

17:00. «Удинезе» — «Верона»;

17:00. «Монца» — «Парма»;

20:00. «Милан» — «Комо»;

22:45. «Торино» — «Эмполи».

16 марта, воскресенье:

14:30. «Венеция» — «Наполи»;

17:00. «Болонья» — «Лацио»;

18:00. «Рома» — «Кальяри»;

20:00. «Фиорентина» — «Ювентус»;

22:45. «Аталанта» — «Интер».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 61 очко после 28 матчей. На втором месте находится «Наполи», заработавший 60 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 58 очков.

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