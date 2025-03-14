Егор Титов высказался о солд-ауте на матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший полузащитник ряда российских клубов Егор Титов высказался о возможном аншлаге на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 19:45 мск.

«На матче «Спартак» — «Зенит» соберётся полный стадион. Я буду на этой игре. Будет большой день — множество ветеранов. Мне самому не терпится на всё это посмотреть. Поддержка будет великолепная.

Никаких сомнений в этом нет. Чемпионство в 2017 году было благодаря тем людям, которые забивали стадион на каждом домашнем матче», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.