Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов высказался о солд-ауте на матче «Спартак» — «Зенит»

Егор Титов высказался о солд-ауте на матче «Спартак» — «Зенит»
Комментарии

Бывший полузащитник ряда российских клубов Егор Титов высказался о возможном аншлаге на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На матче «Спартак» — «Зенит» соберётся полный стадион. Я буду на этой игре. Будет большой день — множество ветеранов. Мне самому не терпится на всё это посмотреть. Поддержка будет великолепная.

Никаких сомнений в этом нет. Чемпионство в 2017 году было благодаря тем людям, которые забивали стадион на каждом домашнем матче», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Титов: вместо Вендела у «Зенита» может выйти и дать результат другой, мотивированный игрок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android