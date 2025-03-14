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Форвард «Спартака» Гарсия вызван в сборную Тринидада и Тобаго на мартовские матчи

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия получил вызов в национальную команду Тринидада и Тобаго на мартовские матчи Золотого кубка КОНКАКАФ с Кубой (21 и 26 марта).

За сборную Тринидада и Тобаго Ливай сыграл 43 встречи и забил восемь голов. Впервые за взрослую национальную команду Гарсия дебютировал в марте 2016 года.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за «Спартак» три матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Спартак» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.