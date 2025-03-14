Агент Дуарте: российский футбол не так уж популярен, но Алексис играет за «Спартак» хорошо

Агент Ренато Биттар, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, оценил уровень игры парагвайского футболиста в России.

«Российский футбол не так уж и популярен, но Дуарте играет очень хорошо. Он бесспорный футболист стартового состава [московского «Спартака»]. Но, возможно, у него много конкурентов в национальной команде», — сказал Биттар в эфире радио Monumental AM 1080.

В нынешнем сезоне Дуарте принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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Как появился «Спартак»: