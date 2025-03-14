Голкипер ЦСКА Тороп установил рекорд Кубка России по продолжительности «сухой» серии

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп стал автором рекордной серии без пропущенных мячей в матчах Фонбет Кубка России. 21-летний вратарь не пропускал в турнире на протяжении 656 минут. Предыдущий рекорд принадлежал экс-голкиперу «Кубани» Сергею Беленову и составлял 643 минуты.

Серия Торопа прервалась в первой встрече 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

Напомним, Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. С тех пор он провёл за основную команду 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.