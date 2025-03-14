Головин — вне заявки «Монако» на матч с «Анже», игрок пропустил пять встреч из-за травмы

Российский полузащитник Александр Головин не был включён в заявку «Монако» на матч 26-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который состоится 15 марта. Об этом информирует пресс-служба клуба на официальном сайте.

В середине февраля 28-летний футболист травмировал приводящую мышцу бедра. С того момента Головин пропустил пять встреч: одну — в Лиге чемпионов и четыре — в чемпионате Франции.

В четверт, 13 марта, пресс-служба монегасков сообщила, что хавбек приступил к тренировкам с основной командой.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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