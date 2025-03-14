Экс-тренер сборной России Ромащенко высказался о вызове Дзюбы в национальную команду

Тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко, ранее занимавший место в штабе сборной России, прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в российскую национальную команду на мартовские матчи. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

«Вернуться в сборную и получить свой шанс — то, к чему шёл Дзюба ради достижения окончательной цели. Артём хочет застолбить за собой звание лучшего форварда в российской истории. Без этого он не ушёл бы из профессионального футбола.

Сейчас вызов Артёма в сборную России абсолютно заслуженный. После зимней паузы Дзюба в хорошей форме, и это доказывается не только забитыми мячами. Всё заслуженно и закономерно. И даже в те моменты, когда Дзюба не вызывался в сборную, в России на его позиции не было никого сильнее.

Сегодня соперники у сборной — Гренада и Замбия. И если Дзюбе предоставится шанс, он сделает всё, чтобы забить. Жалеть не будет никого», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.