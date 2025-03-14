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Игрок «Спартака» Рябчук назвал преимущество Деяна Станковича

Игрок «Спартака» Рябчук назвал преимущество Деяна Станковича
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о преимуществе главного тренера москвичей Деяна Станковича из-за наличия игрового опыта. За время своей профессиональной карьеры серб выступал за «Црвену Звезду», миланский «Интер» и «Лацио».

«Когда у тренера есть игровой опыт, он на 100% осознаёт, что чувствуем мы. Когда выходим в старте или остаёмся в запасе, когда на поле случается что-то плохое или, наоборот, хорошее. Бывает, что в матчах случается ошибка, которой футболист не допускал даже за 100 тренировок. Важно относиться ко всему с пониманием.

К тому же в карьере нашего тренера были великие победы. Он знает, каково это — выиграть что-то значимое, поэтому передаёт нам свою уверенность, но при этом помогает оставаться приземлёнными. Чего бы мы сейчас ни добились, мы помним, что наш лидер сделал намного больше», — приводит слова Рябчука официальный сайт клуба.

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