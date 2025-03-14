«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса летом — TEAMtalk

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Челси» не заинтересован в сделке, но понимает, что 24-летнего хавбека может привлечь переход в стан «сливочных».

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл за «Челси» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.