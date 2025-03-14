Дзюба: надеюсь, я первый, но не последний, кто попадёт в сборную из «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался на тему того, что он является первым футболистом тольяттинской команды, вызванным в сборную России.

«Так сказать, прокладываем дорогу для молодых и звонких. Надеюсь, что первый, но не последний, кто попадёт в сборную из «Акрона». Видно, что сборная сейчас открыта для всех, кто себя немножко проявляет. В «Акроне» есть ребята, которые достойны вызова в национальную команду. Но мне приятно быть первым в истории «Акрона» сборником», — сказал Дзюба в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

О вызове 36-летнего футболиста «Акрона» в российскую национальную команду было объявлено в четверг, 13 марта. В нынешнем месяце команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. 19 марта российская национальная команда встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Обе игры состоятся в Москве и пройдут на домашнем стадионе «Динамо».

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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