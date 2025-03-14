Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на матчи Лиги наций с Австрией

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил окончательный состав национальной команды на два матча плей-офф с Австрией за выход в дивизион А Лиги наций УЕФА.

Сразу четыре футболиста, выступающих в Российской Премьер-Лиге, получили вызов в сборную Сербии — защитники Страхиня Эракович и Огнен Мимович и полузащитник Саша Зделар, представляющие «Зенит», и футболист московского «Спартака» Срджан Бабич.

Фото: Футбольный союз Сербии

Первый матч с Австрией состоится 20 марта в Вене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. Ответная игра пройдёт в Белграде 23 марта. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Напомним, Сербия заняла третье место в группе 4 дивизиона А Лиги наций. Подопечные Стойковича набрали шесть очков после шести матчей.