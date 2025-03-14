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Винисиус пропустил тренировку «Реала» из-за мышечного дискомфорта — AS

Винисиус пропустил тренировку «Реала» из-за мышечного дискомфорта — AS
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не принимал участия в тренировке команды из-за мышечного дискомфорта, обусловленного их перегрузкой. Об этом сообщает AS.

По информации источника, дискомфорт, испытываемый бразильским футболистом, не является серьёзным, поэтому 24-летний вингер сможет сыграть в матче 28-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится 15 марта.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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