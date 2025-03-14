Полузащитник «Торпедо» Алыкулов высказался об игре за сборную Кыргызстана

24-летний полузащитник московского «Торпедо» Гулжигит Алыкулов высказался об игре в составе сборной Кыргызстана.

«Последнее время я всегда вызываюсь в сборную. У нас там совсем другая тактика, другие эмоции, другие требования. Нужно подстроиться под них, потому что они заметно отличаются от клубных. Играя за национальную команду, ты выступаешь не только за сборную, но за весь свой народ, за свою страну.

Хочу подчеркнуть, что мы впервые вышли в третий групповой этап отбора на чемпионат мира. Да, там уже другие команды, сборные более высокого класса, игры будут тяжелее. В нашей группе подобрались достаточно опытные соперники. Конечно, мы только вышли на этот уровень, и нам потребуется немного времени, чтобы адаптироваться. Но, несмотря на это, мы уже показываем достойную игру против таких команд, как Иран, Узбекистан, Катар. Надеюсь и верю, что со временем мы станем лучше и будем играть только на победу.

В разных регионах Кыргызстана сейчас активно создаётся современная футбольная инфраструктура. Думаю, что через год-два мы выйдем на другой уровень, и верю, что впереди ждут победы», — приводит слова Алыкулова официальный сайт автозаводцев.