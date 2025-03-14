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Кержаков ответил, как относится к тому, что Дзюба побил его бомбардирский рекорд

Кержаков ответил, как относится к тому, что Дзюба побил его бомбардирский рекорд
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Бывший нападающий «Зенита», «Севильи», «Динамо» Александр Кержаков ответил на вопрос о своём отношении к тому, что форвард «Акрона» Артём Дзюба побил его рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«К тому, что Артём достиг этого результата я отношусь абсолютно спокойно», — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».

За свою карьеру Кержаков забил 233 гола во всех турнирах. Дзюба отметился 234-м мячом во встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2). В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3) 36-летний нападающий забил 235-й гол в карьере.

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