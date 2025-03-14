Тедеев — о вызове Дзюбы в сборную России: это честность со стороны тренерского штаба

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал вызов нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы в национальную команду России на мартовские матчи. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

«Абсолютная закономерность, объективность, честность и профессионализм со стороны тренерского штаба сборной России. Великая мудрость тренеров, потому что на сегодняшний день в сборной России должны быть лучшие игроки.

Артём за это время доказал, что он является лучшим нападающим, на мой взгляд», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. За национальную команду Артём забил 30 голов, по этому показателю он делит первое место с Александром Кержаковым.