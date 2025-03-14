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Майкл Олисе — лучший атакующий футболист мира по версии CIES, Мбаппе — вне топ-10

Крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе является лучшим атакующим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Во время формирования рейтинга изучались такие показатели, как завершение моментов, качество дриблинга, создание голевых ситуаций на поле. Средний индекс Олисе составил 88,5.

Топ-10 лучших атакующих футболистов мира по версии CIES:

Майкл Олисе («Бавария») – 88,5; Ламин Ямаль («Барселона») – 87,7; Флориан Вирц («Байер») – 85; Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 84,2; Усман Дембеле («ПСЖ») – 83,6; Букайо Сака («Арсенал») – 83,1; Мохамед Салах («Ливерпуль») – 81,9; Савио («Манчестер Сити») – 81,3; Дезире Дуэ («ПСЖ») – 81; Ноа Ланг (ПСВ) – 80,9.

Отметим, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, забивший 28 голов в нынешнем сезоне, занял 11-е место в данном рейтинге.

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