Игрок «Спартака» Бабич: Дзюба — сильный футболист и хороший человек, мне он нравится

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе после четвертьфинального матча Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

«Артём Дзюба — это сильный футболист, конечно, это лучший бомбардир в истории РПЛ, также это хороший человек, мне он нравится. Мы говорили с ним в перерыве матча, а также после игры, мне понравилось с ним говорить. Пусть будет секрет, кто кого попросил обменяться футболками», — приводит слова Бабича ТАСС.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.