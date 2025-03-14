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Игрок «Спартака» Бабич: Дзюба — сильный футболист и хороший человек, мне он нравится

Игрок «Спартака» Бабич: Дзюба — сильный футболист и хороший человек, мне он нравится
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе после четвертьфинального матча Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

«Артём Дзюба — это сильный футболист, конечно, это лучший бомбардир в истории РПЛ, также это хороший человек, мне он нравится. Мы говорили с ним в перерыве матча, а также после игры, мне понравилось с ним говорить. Пусть будет секрет, кто кого попросил обменяться футболками», — приводит слова Бабича ТАСС.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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