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Олег Рябчук рассказал об изменениях в «Спартаке» в нынешнем сезоне

Олег Рябчук рассказал об изменениях в «Спартаке» в нынешнем сезоне
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Крайний защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о том, какие изменения в команде он может отметить в нынешнем сезоне.

«Мы действуем слаженно, как единый организм. Посмотрите на реакцию команды, когда мы забиваем: кто-то танцует, кто-то смеётся, все рады! В нас больше веры. У нас атмосфера полного единения. Это касается и самой игры: у нас довольно атлетичный футбол, поэтому, если один из нас не добежит, мы знаем, что система начнёт рушиться. Все 11 игроков должны хотеть и максимально выкладываться», — приводит слова Рябчука официальный сайт клуба.

На счету московского «Спартака» 40 очков после 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Красно-белые идут на третьей строчке в турнирной таблице.

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