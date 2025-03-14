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Гвардиола отреагировал на незасчитанный пенальти Альвареса в матче ЛЧ с «Реалом»

Гвардиола отреагировал на незасчитанный пенальти Альвареса в матче ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (1:0, 2:4 пен.), в котором в серии пенальти не был засчитан удар нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса по причине двойного касания мяча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Этот турнир, ситуация с Хулианом Альваресом и «Атлетико», учат нас тому, что сложно и представить. Подобная ситуация [с пенальти Альвареса] — это то, чего ты не можешь себе вообразить. «Атлетико» был блестящим на «Бернабеу», был великолепен с точки зрения своей игры и противодействия «Реалу». Но «Реал» — команда, которая всегда невероятна в данном соревновании», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Альварес выступал в составе «Манчестер Сити» с 2022 по 2024 год.

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