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«Рубин» и «Пари НН» проведут благотворительный матч в РПЛ в помощь Чёрному морю

«Рубин» и «Пари НН» проведут благотворительный матч в РПЛ в помощь Чёрному морю
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Казанский «Рубин» направит средства в фонд, занимающийся ликвидацией последствий экологического бедствия на Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все средства, вырученные с продажи билетов на матч с «Пари Нижний Новгород» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, пойдут в фонд «Спасай море».

После 20 сыгранных встреч «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Матч между казанским клубом и «Пари НН» состоится в воскресенье, 16 марта, и начнётся в 15:15 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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