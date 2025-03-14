«Рубин» и «Пари НН» проведут благотворительный матч в РПЛ в помощь Чёрному морю

Казанский «Рубин» направит средства в фонд, занимающийся ликвидацией последствий экологического бедствия на Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Казани.

Все средства, вырученные с продажи билетов на матч с «Пари Нижний Новгород» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, пойдут в фонд «Спасай море».

После 20 сыгранных встреч «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Матч между казанским клубом и «Пари НН» состоится в воскресенье, 16 марта, и начнётся в 15:15 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.