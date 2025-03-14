Пенья близок к уходу из «Барселоны», Флик больше доверяет 34-летнему Щенсному — MD

26-летний вратарь Иньяки Пенья с высокой вероятностью покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик доволен выступлением 34-летнего голкипера Войцеха Щенсного, который выиграл у Пеньи конкуренцию за место в основном составе. Немецкий специалист одобрил продление контракта с польским футболистом, заканчивающегося грядущим летом.

В случае если Щенсны согласится пролонгировать трудовое соглашение с «Барселоной», он станет запасным вратарём команды ввиду скорого восстановления от травмы Марка-Андре тер Штегена. В свою очередь, Пенья рассмотрит вариант с переходом в другой клуб.

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