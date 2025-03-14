Жирков — о Дзюбе: если побиваешь какой-то рекорд, не становишься лучшим форвардом России

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и лондонского «Челси» Юрий Жирков отреагировал на вызов 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Дзюба забивает голы, так что ничего удивительного в его вызове нет. Как Карпин говорил, что старше 30 никого не вызывает, но в футболе это не работает. Думаю, Дзюба рано или поздно всё равно побьёт рекорд Кержакова в сборной. Мне кажется, если Артёма в этих играх с Гренадой и Замбией выпустят, то он, конечно, забьёт — один гол точно, а может, и больше.

Не думаю, что если ты побиваешь какой-то рекорд, то становишься лучшим нападающим России. Так не работает. Всё-таки в нашей истории было много великих нападающих, которые забивали меньше, но всё равно могут считаться лучшими», — приводит слова Жиркова Sport24.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.