Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Движемся ко второй сотке». Максим Ненахов высказался о 100 матчах в футболке «Локомотива»

«Движемся ко второй сотке». Максим Ненахов высказался о 100 матчах в футболке «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о 100 проведённых матчах в составе московского клуба. На данный момент футболист сыграл за железнодорожников 103 встречи, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

«Много хорошего и плохого, конечно, происходило за эти 100 матчей. Но я счастлив, что смог добиться того, чего хотел — это играть в этом клубе, добиваться успехов, добиваться результатов. Поэтому чувство, наверное, самое приятное сейчас, на данный момент.

Это была игра как раз с «Краснодаром», если не ошибаюсь. Одна из важнейших игр была в той части. Поэтому не нервничал, на самом деле, наоборот, был счастлив, был воодушевлён. Поэтому, слава богу, не поставили пенальти в том матче. Так бы, конечно, свои 100 встреч чуть-чуть размазал бы. Так, в принципе, нормально. Движемся ко второй сотке», — сказал Ненахов в интервью пресс-службе клуба.

Материалы по теме
Игрок «Локомотива» Ненахов высказался о дебюте Батракова в качестве капитана команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android