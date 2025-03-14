«Движемся ко второй сотке». Максим Ненахов высказался о 100 матчах в футболке «Локомотива»

Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о 100 проведённых матчах в составе московского клуба. На данный момент футболист сыграл за железнодорожников 103 встречи, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

«Много хорошего и плохого, конечно, происходило за эти 100 матчей. Но я счастлив, что смог добиться того, чего хотел — это играть в этом клубе, добиваться успехов, добиваться результатов. Поэтому чувство, наверное, самое приятное сейчас, на данный момент.

Это была игра как раз с «Краснодаром», если не ошибаюсь. Одна из важнейших игр была в той части. Поэтому не нервничал, на самом деле, наоборот, был счастлив, был воодушевлён. Поэтому, слава богу, не поставили пенальти в том матче. Так бы, конечно, свои 100 встреч чуть-чуть размазал бы. Так, в принципе, нормально. Движемся ко второй сотке», — сказал Ненахов в интервью пресс-службе клуба.