Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» над «Факелом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0), в котором он отметился забитым мячом.

— Потом был «Факел», где ты забил победный гол.

— Сложный матч. Прекрасно понимали, что будет тяжело. Ребята рассказывали, что в Воронеже никогда не бывает просто. Поэтому ожидали, что получится тяжёлая и вязкая игра. На искусственном газоне мяч по-другому себя ведёт, поэтому требовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Но считаю, что мы провели очень хороший матч.

Победили и контролировали игру на протяжении всей встречи. Хоть и в большинстве не так хорошо удавалось всё контролировать. Счастлив, что смог забить, ведь давно не получалось. Плюс во втором тайме удалось отдать голевую передачу.

— Ты сыграл на позиции центрфорварда. Не самое частое явление.

— Мне комфортно на любой позиции в нападении. Конечно, отличаются функции, отличается манера, но моя задача — быть готовым помогать команде в любой роли. Поэтому было комфортно. В первом тайме играл чистого центрального нападающего. Во втором — вдвоём с Матео.

В каждой из расстановок немного отличаются функции, но основная задача сохраняется, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Лусиано Гонду читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.