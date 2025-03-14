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Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» над «Факелом»

Лусиано Гонду высказался о победе «Зенита» над «Факелом»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0), в котором он отметился забитым мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

— Потом был «Факел», где ты забил победный гол.
— Сложный матч. Прекрасно понимали, что будет тяжело. Ребята рассказывали, что в Воронеже никогда не бывает просто. Поэтому ожидали, что получится тяжёлая и вязкая игра. На искусственном газоне мяч по-другому себя ведёт, поэтому требовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Но считаю, что мы провели очень хороший матч.

Победили и контролировали игру на протяжении всей встречи. Хоть и в большинстве не так хорошо удавалось всё контролировать. Счастлив, что смог забить, ведь давно не получалось. Плюс во втором тайме удалось отдать голевую передачу.

— Ты сыграл на позиции центрфорварда. Не самое частое явление.
— Мне комфортно на любой позиции в нападении. Конечно, отличаются функции, отличается манера, но моя задача — быть готовым помогать команде в любой роли. Поэтому было комфортно. В первом тайме играл чистого центрального нападающего. Во втором — вдвоём с Матео.

В каждой из расстановок немного отличаются функции, но основная задача сохраняется, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Лусиано Гонду читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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