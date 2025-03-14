Гави ответил, как он поступил бы на месте судьи в ситуации со спорным пенальти Альвареса

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением, как он действовал бы на месте судей в ситуации, аналогичной с незасчитанным пенальти нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4). Напомним, главный судья встречи Шимон Марциняк не засчитал удар Альвареса с «точки» из-за двойного касания по мячу.

«Я не хочу в это вмешиваться. Судьи принимают решения, они следуют определённым правилам. Не знаю, как должно быть, но нужно полагаться на решения судейской бригады.

Если подобное произойдёт во встрече с участием «Барселоны»? Я поступил бы так: если футболист дважды коснётся мяча, то ему нужно будет повторить удар с пенальти. Но пусть решают судьи», — сказал Гави в интервью Movistar.

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