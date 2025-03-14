40-летний Роналду забил 928-й гол в карьере
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Гол в матче 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Холудом» стал 928-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист отличился на четвёртой минуте.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 25-й тур
14 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
1-й тайм
2 : 0
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Роналду – 4' 2:0 Мане – 26'
В течение игровой карьеры Роналду забил 793 гола на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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