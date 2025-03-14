40-летний Роналду забил 928-й гол в карьере

Гол в матче 25-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Холудом» стал 928-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португальский футболист отличился на четвёртой минуте.

В течение игровой карьеры Роналду забил 793 гола на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.