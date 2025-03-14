Владислав Радимов: «Спартак» в год 100-летия «Зенита» должен постараться выиграть РПЛ

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что московский «Спартак» в год 100-летия сине-бело-голубых должен постараться выиграть Российскую Премьер-Лигу. В воскресенье, 16 марта, красно-белые на своём поле примут «Зенит» в рамках 21-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.

«Стратегически «Зенит» устроит ничья в матче со «Спартаком», но петербуржцы не будут играть на ничью. Если брать в совокупности, то атака «Спартака» сильнее, чем у «Зенита».

Мне кажется, что у «Спартака» и выбор больше, и футболисты разноплановые. У «Зенита» баланс между атакой и обороной лучше. Здесь и сейчас «Спартак» должен бороться за чемпионство, и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.