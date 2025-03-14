В «Реале» обеспокоены уровнем совместной игры Мбаппе и Винисиуса — Relevo

В мадридском «Реале» испытывают беспокойство из-за уровня игры нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, когда они вместе выходят на поле. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в клубе ожидали, что приход Мбаппе поможет немедленно обеспечить высокую результативность для команды, что будет преимуществом «сливочных» перед остальными. Однако спустя полгода пребывания француза в команде в «Реале» признают, что между футболистами не возникло игровой химии. Когда они находятся на поле вместе, хорошо проявляет себя либо только один из них, либо никто. Редки случаи, когда оба нападающих демонстрируют качественный футбол.

При этом в стане «сливочных» не сомневаются в индивидуальном уровне Мбаппе и Винисиуса, а также понимают, что необходимо ставить их в состав, если они здоровы. Не рассматривается вариант с тем, чтобы оставлять кого-то из них на скамейке запасных.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: