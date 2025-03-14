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Гарсия высказался о первом вызове Куртуа в сборную Бельгии после конфликта с Тедеско

Гарсия высказался о первом вызове Куртуа в сборную Бельгии после конфликта с Тедеско
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия ответил на вопрос о возвращении в национальную команду вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который не выступал за неё с 2023 года из-за конфликта с экс-наставником Доменико Тедеско.

«Мы поговорим, и я спрошу, должен ли кто-либо извиниться за произошедшее. Мы обсудим это раз и навсегда и больше не будем возвращаться к данной теме. Если будем возвращаться к тому, что случилось два, три года назад, пять лет назад, то никогда не разрешим ситуацию.

Я не увижу игроков до понедельника. Эта одна из тех ситуаций, которые будут обсуждаться в первую очередь. Без сомнения, мы всё обговорим с избранной группой лидеров. Однако нам необходимо начать это новое приключение с нуля», — приводит слова Гарсии Relevo.

Гарсия вызвал Куртуа в сборную Бельгии на матчи Лиги наций с Украиной (20 и 23 марта).

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