Олег Рябчук рассказал, в чём поменялся после перехода в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поделился мыслями о своих изменениях после перехода в стан красно-белых.

— Олег Рябчук, только что приехавший в Москву из Греции, и ты сегодня — в чём разница?

— Глубже понимаю игру, стабильно набираюсь опыта и оцениваю свои ошибки. После матчей я анализирую нарезки своих действий и верю, что при каждом выходе на поле мы становимся хотя бы чуточку, но лучше.

— А есть конкретные аспекты, которые привлекают особое внимание?

— Я хочу и могу прибавить как в атаке, так и в обороне. Ещё хотелось бы улучшить статистику. Пока у меня в этом сезоне две голевые передачи — одна в чемпионате и одна — в Кубке, — приводит слова Рябчука официальный сайт клуба.

Рябчук стал игроком красно-белых в августе 2023 года, перейдя из греческого «Олимпиакоса». В текущем сезоне на счету Олега 24 встречи за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голевыми передачами.