«Друзей на поле нет». Наир Тикнизян высказался о конфликте с игроками «Динамо» Мх

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1).

— Последняя игра в Кубке получилась тяжёлой. Как тебе погодные условия? И как сам матч?

— Действительно, игра получилась тяжёлая во всех смыслах этого слова. Насчёт погодных условий и качества поля — абсолютно всё равно. Мы не обращали на это внимания. Мы ехали туда за положительным результатом и добились его. Считаю, что это самое главное.

— Приходилось ли когда-нибудь играть при таком тумане?

— Да, пару раз бывало. По телевизионной картинке кажется, что ничего не разглядеть, но на поле всё отчётливо видно. Даже не обращаешь на это внимания.

— Перед матчем наши игроки по-дружески приветствовали футболистов «Динамо» из Махачкалы, но на поле было напряжённо.

— У моих партнёров есть знакомые ребята из того клуба. Я же практически никого не знаю. Как правило, когда мы приезжаем на стадион, я сижу в раздевалке. Друзей на поле нет. Игра была от ножа, как говорится. В последнюю 10-минутку случился небольшой конфликт. Но в очередной раз наша команда проявила характер, сплочённость. Сейчас мы лишились трёх ключевых футболистов. Считаю, что это дополнительный повод собраться и играть за себя и за того парня, — приводит слова Тикнизяна официальный сайт клуба.