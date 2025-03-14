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Ферран Торрес считает, что способен стать основным нападающим «Барселоны»

Ферран Торрес считает, что способен стать основным нападающим «Барселоны»
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25-летний вингер «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что не боится конкуренции и считает, что способен стать основным нападающим сине-гранатовых.

«У меня есть уверенность в себе. Думаю ли я, что могу стать основным нападающим «Барсы»? А почему бы и нет? Если клуб считает, что ему нужно искать другого футболиста [на эту позицию], то добро пожаловать. Я очень хорошо отношусь к конкуренции», — сказал Торрес в интервью для телеканала TV3.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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