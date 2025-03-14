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Экс-капитан «Спартака» Джикия отсудил у застройщика более 2,5 млн рублей

Экс-капитан «Спартака» Джикия отсудил у застройщика более 2,5 млн рублей
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Бывший защитник и капитан московского «Спартака», ныне выступающий за подмосковные «Химки», Георгий Джикия отсудил у застройщика более 2,5 млн рублей за устранение недостатков в квартирах, следует из материалов дела, опубликованных на портале судов юрисдикции Москвы.

Тушинский районный суд города Москвы постановил взыскать со строительной компании в пользу Георгия Джикии «стоимость устранения недостатков объектов долевого строительства в общем размере 1,983 млн рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 70 тыс. рублей, расходы по оплате досудебной экспертизы в размере 327 тыс. рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 150 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 37 тыс. рублей». Отметим, что защитник «Химок» требовал взыскать более 12,5 млн рублей.

За свою профессиональную игровую карьеру Джикия выступал за «Спартак» из Нальчика, дзержинский «Химик», пермский «Амкар» и московский «Спартак».

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