Максим Ненахов назвал лучший и худший матчи за время в «Локомотиве»

Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о лучших и худших матчах в составе железнодорожников.

«С положительной [точки зрения], наверное, это в том сезоне, когда мы два раза выиграли у «Зенита». Это показало то, что мы хорошая команда, мы можем добиваться результатов, мы можем бороться за самые верхние места.

Разочарование, наверное, это в этом сезоне как раз — два поражения от «Химок». Давно такого не было, чтобы вот так два раза проиграть им. Это, конечно, расстроило, потому что это нас отбросило от лидирующей тройки», — сказал Ненахов в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент футболист сыграл за железнодорожников 103 встречи, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.