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«Это «Спартак»!» Рябчук отреагировал на критику в адрес Маркиньоса из-за отсутствия голов

«Это «Спартак»!» Рябчук отреагировал на критику в адрес Маркиньоса из-за отсутствия голов
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал о своей связке с вингером красно-белых Маркиньосом, а также отреагировал на критику бразильского игрока из-за отсутствия забитых мячей. Маркиньос принял участие в 24 матчах клуба, в которых отдал семь результативных передач.

«Марки очень сильно помогает мне на поле. Да, он до сих пор не открыл счёт голам, но все должны отчётливо видеть, какую работу он проделывает каждый матч и в атаке, и в обороне. Если он делает ассист, начинают говорить «молодец», однако если этого не случилось, то сразу вспоминают об отсутствии забитых мячей. Мне такой подход кажется неверным. Маркиньос — очень важная часть нашей схемы.

У нас отличная связка и в игре, и в жизни, в том числе из-за возможности разговаривать на одном языке. В случае с Марки это важно, но не главное. Мы отлично проводим время и на тренировках, и в городе. Я чувствую, что он счастлив в «Спартаке» и в Москве.

У некоторых его трансфер сначала вызывал сомнения? Это «Спартак»! Здесь всегда будет 100 тысяч вопросов ко всем игрокам. Чем больше мы стараемся ответить на каждый из них, тем сильные ненужные мысли будут крутиться в голове. Ведь все негативные темы разгоняются, лишь пока об этом кто-то говорит. У всех есть право на своё мнение, но не всегда стоит обращать на это внимание», — приводит слова Рябчука официальный сайт клуба.

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