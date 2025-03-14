«Ливерпуль» и «Арсенал» могут усилить состав полузащитником из АПЛ за € 60 млн — CO

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 25-летнему полузащитнику «Ноттингем Форест» Моргану Гиббс-Уайту. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «лесники» не хотят продавать Гиббс-Уайта и намерены продлить с ним контракт, однако готовы рассмотреть предложения по футболисту в размере около € 60 млн.

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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