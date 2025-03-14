Агент Доннаруммы высказался о будущем вратаря «ПСЖ»

Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о продлении контракта итальянского голкипера с французским клубом.

«Продление контракта с «ПСЖ» является приоритетной задачей для нас», — приводит слова Райолы L'Équipe.

В нынешнем сезоне Доннарумма провёл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 35 млн.