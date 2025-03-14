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«Реалу» интересен Майну, «Манчестер Юнайтед» хочет £ 70 млн за игрока — Defensa Central

«Реалу» интересен Майну, «Манчестер Юнайтед» хочет £ 70 млн за игрока — Defensa Central
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, который ранее отказался продлить контракт с «красными дьяволами». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в испанском клубе считают Майну «одним из главных открытий английской Премьер-лиги». За 19-летним футболистом наблюдает главный скаут «сливочных» Юни Калафат. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» хочет выручить £ 70 млн (€ 83 млн) с потенциального трансфера Майну.

В нынешнем сезоне Майну принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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