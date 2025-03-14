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«Всегда готов». Александр Кержаков — о возвращении к тренерской карьере

«Всегда готов». Александр Кержаков — о возвращении к тренерской карьере
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Российский специалист Александр Кержаков, ранее возглавлявший «Пари НН», «Кайрат» и другие клубы, ответил на вопрос о возвращении к тренерской карьере.

– Когда вы планируете вернуться к тренерской карьере? В какой команде можно вас ожидать?
– Это не совсем зависит от меня. Я всегда готов. Продолжаю совершенствоваться, развиваться, насколько это возможно сейчас. Смотрю игры, анализирую. Очень много футбола. Всё зависит от предложений, которые я получу, которые меня устроят. И приступлю к работе в любое время.

– Сейчас вам поступают какие-то предложения?
– Да, поступают. Каких-то серьёзных предложений не было. Были разговоры, были поверхностные обсуждения, но до конкретики дело не дошло, — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».

Последним местом работы 42-летнего специалиста был «Кайрат». Кержаков занимал должность главного тренера казахстанской команды с мая по сентябрь 2024 года. За этот период под его руководством «Кайрат» принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз победил, три раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. Также Кержаков тренировал «Спартак» из Суботицы, «Кармиотиссу» и «Томь».

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